Orientamento, ecco la Guida per la scelta della scuola secondaria di secondo grado

isto l’approssimarsi della data di apertura per le iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado, la Provincia di Siena e l’Ufficio scolastico territoriale, pubblicano on line la guida ‘Disegnare il proprio futuro’, uno strumento utile per le studentesse e gli studenti che concludono le scuole secondarie di primo grado e per le loro famiglie, per orientarli alla migliore scelta delle scuole su tutto il territorio.

Undici licei, undici indirizzi per gli istituti tecnici, due nuovi indirizzi quadriennali per istituti tecnici, sette indirizzi per gli istituti professionali, diciotto corsi attivati nei percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali finalizzati al conseguimento di diplomi professionali e di qualifiche, quattordici corsi serali e per adulti: la scelta, su tutta la provincia, è ampia.

Una guida fruibile e arricchita di una tabella interattiva, che offre la possibilità agli studenti, di accedere ai contenuti multimediali e alle pagine di orientamento create appositamente dalle scuole.

La guida, inoltre, è dedicata anche a coloro che hanno deciso di tornare sui banchi di scuola usufruendo dell’offerta formativa del Centro Provinciale per l’Istruzione degli adulti (C.P.I.A.) e dei corsi serali attivati all’interno delle scuole secondarie di secondo grado.

La guida, totalmente on line e interattiva, comprensiva di una mappa in cui vengono visualizzate le ubicazioni degli istituti, è disponibile sul sito istituzionale della Provincia www.provincia.siena.it, cliccando sul link