Opportunità professionali per laureati e laureandi con Estra e Centria, richiesti ingegneri economisti tecnici e informatici

Agevolare le scelte professionali dei giovani, offrire un percorso di formazione con inserimento nell’ambiente di lavoro affiancati da tutor per entrare in contatto diretto con le dinamiche aziendali. Estra e Centria, la società del Gruppo che si occupa di distribuzione del metano, hanno scelto i tirocini extracurriculari per selezionare 4 profili: Estra cerca 1 laureando/laureato in indirizzo informatico (scadenza 25 giugno) e Centria cerca 7 laureandi/laureati in ingegneria triennale e magistrale; 2 laureandi/laureati in discipline economiche; 3 diplomandi/diplomati di istituti tecnici industriali (scadenza 20 giugno).

Tutti i bandi prevedono, in sintesi, una prima selezione sulla base delle candidature con verifica dei requisiti richiesti valutazione con prova di gruppo, test attitudinali e colloquio motivazionale. Sulla base del punteggio ottenuto in questa fase, verrà stilata una prima graduatoria e i candidati selezionati potranno poi svolgere uno stage formativo di 6 mesi (con rimborso spese mensile di 750 euro netti) al termine del quale, dopo un’ulteriore selezione, i primi classificati nella graduatoria finale verranno assunti a tempo indeterminato.

Il percorso di selezione e formazione:

I tre bandi di selezione di Centria (scadenza 20 giugno) prevedono, in dettaglio, dopo la prima selezione, l’attivazione di uno stage formativo extracurriculare con 11 ingegneri, 3 “economisti”, 6 diplomati tecnici, della durata di 6 mesi (circa 900 ore) durante i quali i selezionati svolgeranno formazione tecnica specialistica in aula, relativa al settore della distribuzione gas, saranno affiancati a un tutor esperto che sarà il responsabile del trasferimento delle conoscenze tecniche e si misureranno con attività diverse. E’ inoltre prevista la possibilità di sperimentare il lavoro in modalità smart-working. Sulla base dei risultati ottenuti al termine dello stage, verranno stilate le tre graduatorie finali e selezionati 7 ingegneri; 2 “economisti”; 3 diplomati tecnici con i quali verrà instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sulla base delle esigenze aziendali, la sede di lavoro assegnata potrà essere: Prato, Siena, Arezzoe/o altre sedi della società Centria S.r.l.

Il bando di Estra (scadenza 25 giugno) dà la possibilità a 3 candidati, scelti dopo la prima selezione, di svolgere lo stage formativo extracurriculare della durata di 6 mesi (circa 900 ore) durante i quali i selezionati svolgeranno formazione tecnica specialistica in aula relativa al settore dell’IT, affiancati a un tutor, per misurarsi con attività diverse. E’ inoltre prevista la possibilità di sperimentare il lavoro in modalità smart-working. Sulla base dei risultati ottenuti al termine dello stage verrà stilata la graduatoria finale e sarà selezionato 1 candidato che sarà assunto a tempo indeterminato. La sede di lavoro assegnata sarà Arezzo.

Per ulteriori dettagli è possibile scaricare il testo dei quattro bandi a questo link https://www.estra.it/lavora-con-noi/