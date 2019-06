Operazione ‘Vulturius’, il prefetto Gradone ringrazia i carabinieri per il grande lavoro

All’alba di ieri si è conclusa la maxi operazione dei carabinieri di Siena che ha portato a smantellare un’organizzazione che truffava anziani in tutta Italia. Il prefetto Armando Gradone si è complimentato con gli uomini dell’Arma. “L’operazione dei Carabinieri di Siena che ha portato all’individuazione di un pericoloso sodalizio criminale campano dedito a truffe e furti in danno di anziani, offre ancora una volta eloquente dimostrazione dell’elevata qualità del presidio di sicurezza assicurato sul territorio provinciale per prevenire e contrastare un fenomeno che anche in questa provincia presenta un’incidenza non trascurabile e che proprio per questo resta tra gli prioritari delle Forze di Polizia”.

“Da tempo, infatti – prosegue la nota del prefetto Gradone -, l’esigenza di porre i cittadini maggiormente vulnerabili, quali gli anziani, al riparo da raggiri perpetrati con tecniche sempre più insidiose da bande esogene di malviventi senza scrupoli è al centro delle strategie di prevenzione e controllo del territorio di cui l’Arma dei Carabinieri, grazie alla sua peculiare capillarità, è protagonista fondamentale sia nell’attività repressiva che in quella, non meno essenziale, dell’informazione in favore delle potenziali vittime svolta in accordo con Contrade, Associazioni di categoria ed Amministrazioni locali per la diffusione di forme di autotutela utili a prevenire la commissione di delitti”.

“Alle donne ed agli uomini dell’Arma di Siena – si conclude così il messaggio – va il mio più vivo compiacimento per l’infaticabile ed incisiva opera quotidianamente svolta, in stretto coordinamento con le altre Forze di Polizia, a salvaguardia della sicurezza e tranquillità di un territorio giustamente orgoglioso della sua antica tradizione di sano e sereno vivere civile”.