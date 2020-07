Operazione internazionale dei carabinieri: arriva a Rapolano tir con refurtiva dalla Bulgaria

Negli spazi dell’azienda IMER GROUP di Rapolano Terme è arrivato dalla Bulgaria un tir di materiale rubato e recuperato nel corso dell’operazione dei Carabinieri conclusa lo scorso giugno (leggi qui).





Si tratta della maxi operazione partita dai carabinieri di Siena e condotta a livello internazionale in collaborazione con la polizia nazionale bulgara e Eurojust, l’organismo di coordinamento fra le magistrature del vecchio continente, con sede all’Aja, ha portato all’esecuzione di nove Mandati di Arresto Europei, su sedici indagati complessivi per associazione per delinquere, furti e ricettazioni. La banda era riuscita ad ottenere una refurtiva di due milioni di euro mettendo a segno colpi in capannoni industriali del nord e del centro Italia. I furti commessi sono stati più di 40 in diciotto province tra Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Lombardia. Cinque sono stati compiuti tra Siena, Casole d’Elsa, Rapolano e Monteriggioni.

È in corso la restituzione agli aventi diritto dei materiali in questione.

Questo slideshow richiede JavaScript.