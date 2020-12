Operazione “In Urbe”, sgominato giro di droga dai carabinieri

Obbligo di dimora nei comuni di residenza ed obbligo di rimanere nelle proprie abitazioni in determinati orari in cui saranno controllati dalle forze dell’ordine. Sono le misure cautelari che la magistratura senese ha emesso nei confronti di S.C italiano 57enne residente a Poggibonsi, E.K 34enne residente a Castelfiorentino, A.E.M 32enne anche lui residente a Castelfiorentino. Le tre misure sono state eseguite in seguito operazione In Urbe condotta dai carabinieri a Poggibonsi. Nel Comune i militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia valdelsana si erano focalizzati sui movimenti sospetti di un abitante del luogo. In poco tempo è stata scoperta l’attività illecità, l’uomo vendeva droga nella sua abitazione. Il proseguimento dell’operazione ha portato a scoprire anche la fonte di approvvigionamento dello spacciatore: i due cittadini stranieri residenti a Castelfiorentino.Oltre ad alcune osi recuperate dopo la vendita al dettaglio, in uno dei servizi degli investigatori è stata intercettata una panetta di hashish da 100 grammi destinata allo spacciatore che l’avrebbe piazzata ai suoi clienti.