Opera Laboratori, stabilizzati diciannove dipendenti nel territorio di Siena

Opera Laboratori sempre più protagonista della gestione, della valorizzazione e promozione del patrimonio culturale del nostro territorio e delle proprie professionalità che portano avanti i suoi progetti.

L’azienda ha annunciato la stabilizzazione di altri 19 dipendenti che lavorano nel territorio di Siena dando così continuità al suo percorso ventennale.

“Le persone oggetto della trasformazione dei loro contratti a tempo indeterminato hanno maturato spiccate competenze nei settori della comunicazione, creazione e gestione di eventi, servizi di accoglienza museale, cultura dell’ospitalità e ristorazione”, sottolinea Opera Laboratori in un comunicato.

“Con questa politica la società, leader nel panorama museale italiano con la gestione di realtà di primo piano come la Galleria degli Uffizi, la Galleria dell’Accademia di Firenze, la Pinacoteca di Brera, il Parco Archeologico di Pompei, la Reggia di Caserta, il Complesso Monumentale del Duomo di Siena, i Musei di San Gimignano, il Tempio del Brunello e i Musei di Assisi, conferma anche la volontà di allargare lo sguardo a tutto il territorio di appartenenza per far vivere agli ospiti la sua storica vocazione di spiritualità, convivialità e cultura”, prosegue la nota.