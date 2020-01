Opera della Metropolitana, ecco il piano per i prossimi anni: se ne parla sorseggiando un buon tè

Si rinnova un altro appuntamento de ‘L’altRa stagione – Arte e paesaggio nella Toscana del sud’, un progetto mirato allo sviluppo del territorio senese nelle stagioni alternative al grande turismo. Il primo incontro sarà domenica 12 gennaio alle 16 con ‘Il Saloncino, un Tè all’Opera’, dove si terrà una conferenza dal titolo ‘OPA da secoli al servizio della Città – Sviluppo sostenibile: un esempio secolare’.

L’evento si terrà in una location d’eccezione come il palazzo Arcivescovile e vedrà l’intervento del rettore dell’Opera della Metropolitana Guido Pratesi, il vice-rettore Giuseppe Acampa e il consigliere Edoardo Milesi. L’argomento all’ordine del giorno sarà l’illustrazione del programma di gestione, le azioni e i progetti messi in cantiere dal nuovo Consiglio di Amministrazione della Fabbriceria senese per i prossimi anni.

Alla fine dell’incontro seguirà una squisita degustazione di alcuni tè pregiati provenienti da tutto il mondo.