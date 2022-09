Open day, riparte FMS Edu: ecco l’offerta didattica per le scuole del territorio

In vista dell’apertura dell’anno scolastico 2022/2023, Fondazione Musei Senesi ripropone FMS Edu, l’offerta didattica dei musei senesi, e lo fa grazie agli open day, tre appuntamenti di incontro volti a rinnovare il dialogo tra le realtà museali del territorio e le scuole della provincia di Siena.

Mercoledì 7, giovedì 8 e lunedì 12 settembre, infatti, FMS propone tre open day a Poggibonsi, Cetona e Castelnuovo Berardenga, pensati per favorire la partecipazione dei docenti dei vari istituti scolastici, con l’obiettivo di creare un contatto diretto tra loro e gli operatori museali. Come già fatto in passato, dunque, i musei senesi si offrono come meta per uscite didattiche e viaggi di istruzione proponendo percorsi di approfondimento disciplinare che potranno essere inseriti all’interno dei Piani dell’Offerta Formativa degli istituti scolastici.

Durante gli incontri saranno presentate le attività educative, le visite, i laboratori, i progetti speciali, pensati e realizzati dai musei per le esigenze delle scuole e che si orientano sulle collezioni e sulla storia del territorio secondo gli obiettivi formativi.

Le attività, incentrate sulla conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio e sull’educazione ambientale, rappresentano un’esperienza concreta per favorire l’apprendimento e la crescita personale dei giovani: l’incontro con l’arte, l’archeologia, la scienza e la storia è un’occasione per riflettere su sé stessi, sulla relazione con gli altri e sul concetto di eredità culturale e di cittadinanza attiva.

Tutti i percorsi guidati e le proposte educative possono essere facilmente consultabili sulla pagina FMS EDU sul sito web di Fondazione Musei Senesi (www.museisenesi.org/edu/). Partecipando agli open day, inoltre, gli insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I e II grado potranno avere una panoramica esaustiva dei programmi educativi e didattici proposti dai musei diffusi su tutto il territorio.

Per partecipare è necessario iscriversi online entro il 6 settembre.

***

Il calendario degli incontri

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE, ore 15.30-17

Sala Conferenze del Palazzo Accabì (terzo piano)

Via Carducci 1, Poggibonsi

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE, ore 15.30-17

Centro Servizi Parco Archeologico Naturalistico di Belverde e Archeodromo

Strada della Montagna – Località Belverde, Cetona

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE, ore 15.30-17

Villa Chigi Saracini

Via Berardenga 9, Castelnuovo Berardenga

Ad ogni incontro verrà presentata l’offerta didattica di Fondazione Musei Senesi e saranno presenti gli operatori di alcuni musei della provincia con cui è previsto anche un confronto per le specifiche esigenze di progettazione.