Open Day dell’Università di Siena. Oltre duemila gli iscritti agli eventi di orientamento oggi in Ateneo

È tempo di open day all’Università di Siena: giovedì 23 febbraio è il giorno dedicato ai ragazzi del liceo, che devono orientarsi per fare la scelta che designerà il proprio futuro.

Numerosissimi gli accessi questa mattina al presidio di economia in San Francesco, come dichiarato dalla prorettrice Donata Medaglini. :” Mattinata impegnativa, ma allo stesso tempo emozionante, il riscontro da parte degli studenti è stato molto positivo. Siamo già arrivati a più di duemila iscrizioni, senza considerare poi tutti i ragazzi che hanno scelto di intraprendere gli studi online. È un momento delicato per la vita di questi studenti, il nostro obiettivo è quello di proteggerli e aiutarli a scegliere la strada più adatta a loro”. Il numero di iscrizioni è destinato a salire, ma per adesso, come detto dalla prorettrice, c’è molto entusiasmo e molta fiducia. Gran varietà di scelta tra gli studenti: tante iscrizioni per medicina e giurisprudenza, ma tra le strade più ambite, non manca quella delle biotecnologie, una delle facoltà in crescita negli ultimi anni a livello di iscrizioni.

“Le strutture dell’Università di Siena si sono aperte oggi fin dal mattino, a Siena, Arezzo e Grosseto, per ospitare gli oltre duemila studentesse e studenti iscritti all’Open Day, la giornata dedicata all’orientamento per la scelta del corso di studi. Ai molti partecipanti provenienti dall’ambito cittadino e provinciale, si sono aggiunti molti studenti provenienti da altre zone della Regione; molti altri si sono potuti collegare da remoto per seguire alcune delle sessioni organizzate online. Numeri molto incoraggianti a conferma dell’interesse verso l’offerta formativa dell’Ateneo. Dopo il saluto da remoto del Rettore Roberto Di Pietra i docenti hanno illustrato ai giovani delle scuole superiori, ai loro familiari e agli insegnanti l’ampia offerta formativa, gli sbocchi occupazionali, i servizi e le strutture dell’Ateneo. Sono stati presentati i 33 corsi triennale e i 5 a ciclo unico che, con i 37 corsi magistrali, compongono l’offerta formativa per il prossimo anno accademico. Si sono poi tenute le visite alle strutture, alle biblioteche ed ai laboratori ed è stato possibile pendere contatto con gli studenti tutor”, spiega in una nota l’Università.

Il Rettore Di Pietra ha detto fra l’altro nel suo messaggio: ” Vi state avvicinando al momento di assumere una decisione importante nel passaggio dalla Scuola superiore all’Università. Si tratta di un momento che vi suggerisco di compiere ascoltando innanzitutto quello che voi desiderate, immaginate, volete per il vostro futuro. Dovete essere voi i protagonisti della vostra scelta; affrontate questa decisione con serenità e con il piacere e la voglia di iniziare una “nuova vita”. Come Università di Siena ci impegniamo a predisporre i migliori percorsi di studio per la vostra formazione. Una esperienza che resterà nella vostra vita e che nessuno schermo di computer potrà mai nemmeno lontanamente replicare”.

Pietro Federici