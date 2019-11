Omissione di soccorso, carabinieri e polizia postale indagano sul video in Piazza del Campo

Si indaga anche per omissione di soccorso rispetto alla persona che ieri si è avvicinata e ha filmato e poi diffuso il video che riprende il corpo ormai senza vita della giovane donna caduta in tarda mattinata dalla Torre del Mangia(link qui)

“La procura della Repubblica di Siena ha già acquisito dai carabinieri la prima notizia riguardante la diffusione di un video che mostra il cadavere della donna suicidatasi nella giornata di ieri in Piazza del Campo – questo si legge in una nota-, e ha incaricato i carabinieri stessi di svolgere accertamenti e indagini sull’episodio, in collaborazione con la Polizia Postale, disponendo in tal senso uno stralcio della particolare vicenda dal fascicolo concernente l’atto anticonservativo, in relazione ad una ipotesi di reato collaterale, quella di “omissione di soccorso”, ex art 593 c.p.”.

“I carabinieri – continua la nota- stanno già raccogliendo le immagini di tutte le telecamere pubbliche e private che abbiano potuto inquadrare la persona che ha ripreso e diffuso il video in questione”.