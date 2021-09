“Oltre il buio, oltre la morte”, al Terra di Siena Film Festival cresce l’attesa per “Cani di strada”

Violento ma romantico, brutale ma discreto, introspettivo ma estroverso. “Cani distrada” ha tante sfumature ed è uno dei film più attesi dal pubblico e dalla critica per questa 25esima edizione del Terra di Siena Film Festival. L’opera è tratta dall’omonimo libro di Elio Forcella che ha vinto la prima edizione del concorso editoriale Una storia per il cinema. “Cani di strada” è una storia di amicizia, amore ,violenza e persino magia “oltre il buio, oltre la morte”. Tutto accade in una notte in piena estate, dopo un concerto rock, all’interno di un furgone giallo. I protagonisti sono tre: Rockstell, immigrato con il permesso di soggiorno in scadenza, che gira l’Italia al bordo di questo mezzo; Blues, un disoccupato amante della libertà che deve trovare ancora la sua strada nella vita e che guida il furgone di Rockstell, che non ha la patente; Leila, una prostituta con un’infanzia spezzata che trova il suo conforto con delle persone che non aveva mai visto prima di allora. Rockstell, Blues e Leila sono tre anime che si incontrano, che si capiscono e che si accettano reciprocamente. L’appuntamento imperdibile è dunque per giovedì 1 ottobre alle 16.30 al cinema Nuovo Pendola. La regia del film è di Gianni Leacche e il cast è composto da Vittorio Hamarz Vasfi (nel ruolo di Rockstell) Monica Carpanese (nel ruolo di Leilia), Tiziano Mariani (nel ruolo di Blues), Massimo Bonetti (nel ruolo di Mastro Peppe). Tra gli altri interpreti c’è anche Marco Aceti mentre l a fotografia è stata curata da Dario Germani, i due hanno partecipato alla 23esima edizione del Terra di Siena festival con Lettera H, opera che ha vinto il Sanese d’oro e la targa come miglior film 2019 . A febbraio del 2020, lo ricordiamo, Lettera H fu uno dei protagonisti della serata Lettera H – La notte non finisce mai, serata evento sul Mostro di Firenze che vide la partecipazione di oltre 200 persone al Caffè Letterario Le Murate. In tanti accorsero per poter vedere il film e la presentazione di La notte non finisce mai – Viaggio intorno al mostro di Firenze – progetto di Siena News scritto a quattro mani da Andrea Ceccherini e dal direttore del giornale Katiuscia Vaselli