Olimpiacolle triathlon: bis di Anatriello a Lido di Volano

C’è sempre un pizzico di Terre di Siena quando una gara conta. Così è stato per la seconda prima gara con tutte e tre le discipline presenti svoltasi sabato 15 Maggio a Lido di Volano, località estense sita nelle Valli di Comacchio nella provincia di Ferrara. Competizione su distanza Medio Mezzo Ironman 70.3 (1.900 metri, nuoto, 90 chilometri ciclismo, 21 chilometri podismo).

Condizioni meteo tipicamente primaverili per una gara egregiamente organizzata dal patron Paolo Temporin e molto partecipata, con al via circa 400 atleti di alto livello. Non è potuto mancare Giuseppe Anatriello, capitano dell’OlimpiaColle Triathlon nuovamente ai nastri di partenza per la seconda volta in sei giorni in una endurance race. Ha dovuto fare gli ‘straordinari’ psico-fisici il portacolori colligiano.

Tre frazioni equilibrate, con tanta fatica e sofferenza hanno consentito all’atleta orange di strappare con i denti una 49ma piazza assoluta (10^ di categoria M2) facendo fermare il cronometro sul tempo di 4h28’02”.

Visibilmente provato ma anche moderatamente soddisfatto per questa seconda uscita, così estremamente ravvicinata, dopo la qualificazione Mondiale riportata al Challenge Riccione del 9 maggio. Un risultato che immancabilmente ha riscosso il giusto tributo della propria dirigenza e dei partners commerciali (Studio Sampieri di Monteriggioni /SI, La Terrazza del Chiostro di Pienza ed Il Citis) grazie ai quali uno sport così partecipato sta sviluppandosi e radicandosi rapidamente sul nostro territorio.

Punti pesanti per l’OlimpiaColle Triathlon nella classifica a squadre del ranking nazionale, uno degli obiettivi stagionali di tutte le compagini in campo.