Oggi alle 19 l’estrazione per il Palio di luglio: guarda la diretta su Siena News

È tutto pronto per l’estrazione che si terrà questa sera, domenica 21 maggio alle 19, che deciderà quali Contrade prenderanno parte al Palio di luglio insieme a Aquila, Giraffa, Selva, Onda, Nicchio e Tartuca. Le bandiere delle Contrade che saranno estratte, verranno, come al solito, esposte dalle trifore del primo piano di Palazzo pubblico, insieme a quelle che partecipano di diritto.

Visti i provvedimenti della giustizia paliesca, la Contrada dell’Oca sarà esposta all’ultimo posto della finestra del secondo piano. Inoltre, nel caso, in cui fosse la Civetta a essere estratta, anche la sua bandiera sarà messa di fianco a quella di Fontebranda, insieme a tutte le Contrade che non scenderanno in piazza nel luglio 2023.

Sarà possibile seguire tutta la diretta dell’estrazione sui canali di Siena News, grazie alla collaborazione con Canale3. Di seguito il link alla diretta:

https://lnk.xdevel.com/cfec1b08b3