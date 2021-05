Offerta dell’olio votivo, il sindaco: “Santa Caterina, espressione di cristianità che non aveva bisogno di ruoli”

“Oggi è una giornata speciale, speciale per i credenti e speciale per la nostra città.

Questi momenti che uniscono la nostra Chiesa, la nostra civiltà senese sono sempre momenti di grande emozione. Lo sento ogni volta e ciascuna volta che siamo tutti insieme, al di là delle nostre differenze, al di là delle nostre interne ed esterne passioni. Quando siamo tutti insieme capisco e comprendo una volta di più quello che significa essere una grande comunità.

Abbiamo la fortuna di avere delle istituzioni straordinariamente legate fra loro, ognuna con il suo ruolo, ognuna con le rispettive responsabilità, prima ancora che con i rispettivi doveri e con i rispettivi poteri.

La cerimonia di oggi è per la nostra Caterina, certo Dottore, Patrona, Santa, ma soprattutto Caterina, cioè una di noi. Perché questa città ha questa caratteristica: è sempre dal popolo che si hanno le più straordinarie, le più evidenti, le più significative manifestazioni.

Oggi siete qui tutti non per un dovere e non solo per motivi religiosi, ma perché credete, credete che quello che stiamo celebrando oggi è un rito che va oltre la singola persona. Che va oltre il singolo ruolo che occasionalmente tutti noi ricopriamo.

Ci saremo sempre in queste occasioni. Con un altro ruolo o forse senza alcun ruolo, ma sempre con lo stesso stato d’animo, con la stessa sensibilità, con lo stesso amore e soprattutto con il riconoscersi gli uni con gli altri.

Quello che era rilevante per Caterina era l’espressione di un sentire interno.

L’espressione di una Cristianità che non aveva bisogno di ruoli.

Sono sicuro che tutte le volte che ci incontriamo c’è sempre un tremore dentro ai vostri cuori, un tremore che ha un significato ben preciso: siamo qui a rappresentare una città e ne facciamo tutti parte, SEMPRE”.

Ecco il video della messa e della cerimonia di questa mattina, anche con la splendida omelìa del cardinale Augusto Paolo Lojudice