Occupazione di suolo pubblico, concessioni prorogate fino al 31 dicembre ma i tavoli fuori saranno meno

Tavolini di bar e ristoranti presenti nelle via della città almeno fino a fine anno.

La giunta del Comune di Siena ha dato il via libera alla proroga fino al 31 dicembre. per la scadenza delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico. L’atto era in scadenza a fine settembre e proporre il rinnovo è stato l’assessore al turismo e commercio Stefania Fattorini.

“Nel documento si legge che non è autorizzata nessuna variazione in ampliamento di superficie e introduzione di nuove strutture e volumi. La giunta ha deliberato di ridurre l’ampliamento del dieci per cento. Entro il 31 dicembre deve essere corrisposto il canone unico relativo alle occupazioni, prorogate o rilasciate – si legge in una nota-.La decisione della giunta comunale è legata anche all’emergenza energetica che sta colpendo in questo periodo anche gli esercizi commerciali, con l’aumento esponenziale del costo e delle bollette”