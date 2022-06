Nuovo tutor su Siena-Bettolle , Rosso: “Non ci sono cartelli d’inizio e di fine”

Sarà attivo dai prossimi giorni il Tutor sulla Siena-Bettolle gestito dal Comune di Rapolano Terme e su questo argomento interviene Lorenzo Rosso, del Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italie, per anni leader dell’opposizione in consiglio provinciale.

“Sarà attivo a breve il rilevamento Tutor, peraltro in un tratto di strada che nn ha mai avuto storicamente gravi incidenti – dice Lorenzo Rosso-. La cosa più grave è risulta come, ad ieri. non sono comparsi ben visibili dei cartelli che anticipano il tratto interessato al controllo, ne cartelli ben visibili di inzio e di termine del tratto sottoposto al Tutor. Sono apparsi invece generici cartelli di “controllo elettronico della velocità” come se ne vedono in giro anche in tratti non sottoposi a Tutor e che sono apposti genericamente in molte strade comunali, locali e provinciali. A Siena, ad esempio, nella bretella della tangenziale, nel cosiddetto “Lotto zero”, il Comune di Siena ha ben evidenziato con cartelli precedenti il tratto e l’inizio ed il termine del Tutor. Il Comune di Rapolano si attivi celermente affinché gli automobilisti siano avvertiti con chiarezza”, conclude Lorenzo Rosso.