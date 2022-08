Nuovo ponte sulla gora in via di Ferriera, verso la conclusione dei lavori

Si avviano a conclusione i lavori di realizzazione del nuovo ponte sulla gora in via di Ferriera. Da stamani sono in corso le opere di asfaltatura del nuovo ponte. Il progetto rientra in un programma di riqualificazione urbana dell’area di ingresso nord della città, già oggetto negli anni di interventi di riuso e rigenerazione di spazi pubblici. Il nuovo attraversamento permetterà un più rapido e sicuro collegamento tra via Bilenchi e via di Ferriera. L’opera è realizzata con un contributo concesso dalla Regione Toscana