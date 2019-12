Nuovo look per i giardini della Lizza: arrivano le nuovo strutture ludiche per i bambini

Nuovo look per l’area giochi dei Giardini della Lizza. La giunta comunale ha dato il via libera all’intervento di sostituzione di quelle strutture ludiche destinate ai più piccoli non più utilizzabili, che rientrano nel progetto generale di sistemazione dell’intera area al centro dei grandi giardini cittadini.

“Il parco giochi per bambini alla Lizza è uno dei più frequentati della città sia dai residenti sia dai turisti-spiega l’assessore al Decoro urbano e aree verdi, Silvia Buzzichelli-.Alcune delle strutture ludiche sono datate e sentono il peso degli anni e dell’usura: abbiamo dunque deciso di intervenire per sostituire quei giochi che ormai risultano deteriorati e poco funzionali a far divertire i più piccoli. Si tratta di un intervento molto atteso in città che si inserisce in un più ampio progetto di sistemazione di tutta l’area verde per cui investiremo complessivamente 65 mila euro ai nuovi giochi e la sistemazione del laghetto dei cigni”.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di rendere i Giardini della Lizza ancor di più un luogo accogliente e destinato alle esigenze delle famiglie e dei bambini.