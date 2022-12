Nuovo incontro di Azzurro Donna Siena sul panorama geopolitico attuale

“Avevamo individuato la formazione personale come elemento di aggregazione e crescita per il nostro gruppo e su queste basi siamo andate avanti, aprendoci anche a coloro che condividessero questo metodo”, così Lorenza Bondi Responsabile di Azzurro Donna Siena, il dipartimento femminile di Forza Italia. “Il nuovo appuntamento, tenutosi nella Sala dei Conti a Siena, ha avuto come filo conduttore il contesto geopolitico attuale, un tema che può sembrare complesso e molto distante dai nostri interessi diretti, ma che, invece, impatta sulla nostra quotidianità più di quanto si immagini. Pensiamo, per esempio, al caro bollette e a quanto questo sia ‘figlio’ del momento storico che stiamo attraversando”.

L’incontro dal titolo ‘La sfida di Putin. Dalla caduta dell’URSS, passando per la ricostruzione della Russia fino agli impatti attuali sull’Europa con gli approvvigionamenti energetici’, a cui ha portato i saluti il Sindaco di Siena Luigi De Mossi, ha visto la partecipazione della Responsabile regionale Azzurro Donna della Toscana, Rita Pieri e di Alessandro Fanetti. Quest’ultimo, con un excursus storico, ha fatto una panoramica del conflitto in corso tra Russia e Ucraina, analizzandone fattivamente le posizioni e affrontando, infine, il tema dei rincari energetici.

“Pensiamo che l’importanza della ‘formazione’ sia un aspetto abbastanza sottovalutato nella società attuale. Circostanza molto scivolosa, perché donne e uomini non preparati sono meno in grado di dare un apporto costruttivo e diplomatico in qualsiasi campo essi operino, che sia il lavoro, la politica, la famiglia, la vita in generale”. Lorenza Bondi conclude con un auspicio “Il gruppo di Azzurro Donna Siena è consapevole che questo tipo di incontri non può cambiare l’intera società. Ma se anche riuscisse a trasmettere una scintilla di curiosità e di consapevolezza in più in chi ha partecipato e vi parteciperà in futuro, per noi è un già un pezzetto di obiettivo raggiunto”.