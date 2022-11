Nuovo incidente del pollicino in Fontebranda, Siena Ideale: “Il comune è responsabile”

“Ci segnalano che non più tardi di sabato scorso, intorno alle 20, il pollicino ha nuovamente urtato il muro salendo da via Fontebranda in via di Città”. Lo si legge in una nota dell’associazione Siena Ideale.

“Sono ormai 2 anni che segnaliamo gli incidenti in quella zona e più volte abbiamo invitato l’amministrazione a trovare soluzioni alternative, offerte attraverso comunicati, atti amministrativi e lettere alla prefettura – si legge ancora-. È desolante continuare a ricevere queste segnalazioni dai cittadini, ma purtroppo non siamo stati smentiti dall’amministrazione comunale che ha la responsabilità di questi incidenti e non accenna a trovare soluzioni per migliorare la sicurezza in quel tratto di strada”.

“Non ci stancheremo di monitorare, vista la permanenza dell’alto rischio potenziale di questa situazione annosa e molto pericolosa, che merita quanto prima un’attenzione particolare da parte delle autorità competenti”. aggiungono dal associazione.