Nuovo incidente alla Costarella con il Pollicino, giovane ferito

Nuovo incidente per il pollicino della linea 54 Tiemme alla Costarella. Un giovane è rimasto ferito ed è ora soccorso dai sanitari. Il fatto è stato segnalato dal gruppo Siena Ideale che sul tema è attivo da settimane. Non è infatti la prima volta che accadono eventi del genere e che coinvolgono proprio questo mezzo che attraversa le vie della città. Qualche settimana fa il consigliere Davide Ciacci aveva presentato un’interrogazione sull’argomento. A rispondere era stato il vice sindaco Andrea Corsi. Parole, quelle di Corsi, che furono giudicate da Siena Ideale come una “non risposta” sui “continui incidenti del pollicino all’incrocio tra via di Citta e via Fontebranda”. Da Siena Ideale avevano proseguito: “Siamo preoccupati per l’atteggiamento imprudente dell’amministrazione comunale di fronte ad un problema così grave e quotidianamente pericoloso per cittadini e turisti, la quale è direttamente responsabile finché questa situazione non sarà definitivamente risolta”.