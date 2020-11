Nuovo Dpcm, chiusa la biblioteca degli Intronati

In ottemperanza al DPCM dello scorso 3 novembre, la Biblioteca comunale degli Intronati sarà chiusa al pubblico da oggi, 6 novembre, fino al prossimo 3 dicembre.I prestiti in scadenza dal 6 novembre saranno automaticamente prorogati edeventuali messaggi di sollecito per la restituzione non dovranno essere presi in considerazione.Si ricorda che è possibile iscriversi, inviando una mail all’indirizzo coordinamentopr [email protected] biblioteca.comune.siena.it sia alla Biblioteca sia aMediaLibraryOnLine, un servizio offerto dalla Regione Toscana che consente di accedere gratuitamente a molteplici contenuti digitali come quotidiani, riviste, e-book, musica, banche dati, film, immagini, audiolibri, corsi a distanza.Per ulteriori informazioni contattare la Biblioteca allo 0577 292636 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.Eventuali nuove disposizioni saranno comunicate tempestivamente.