Nuovo Dpcm, a Siena domani si terrà regolarmente il mercato settimanale

Si terrà regolarmente nella mattina di domani, mercoledì 11 novembre, il mercato settimanale a Siena. La conferma arriva da palazzo Pubblico, direttamente dall’assessore al commercio del comune di Siena Alberto Tirelli. Il Dpcm del 3 novembre per affrontare l’emergenza covid non prevede, per le regioni in zona arancione, la chiusura dei mercati settimanali ma soltanto “manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica- si legge nella Faq del Governo-, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale”. Il mercato settimanale sospenderà la propria attività in caso di passaggio della nostra Regione in area rossa. In seguito alle nuove restrizioni che coinvolgono anche il territorio di Siena per domani resta comunque l’incognita di quanti ambulanti saranno presenti.