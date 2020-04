Nuovo decreto: incognita grandi eventi, cosa sarà del Palio?

Il Governo con il nuovo Dpcm sembrerebbe aver anticipato di un mese la decisione dell’Amministrazione sulla possibilità di poter correre i due palii. Come si legge nella prima bozza del decreto, tutti gli eventi ed i concerti non potranno riprendere prima del 31 dicembre 2020. Se così fosse, anche il Palio non lo potremo correre prima del 2021. Ne ha parlato anche il sindaco di Siena Luigi De Mossi questa mattina nella videoconferenza con la stampa locale.

“Siamo una amministrazione locale, ci atteniamo alle regole dettate dal Governo – ha detto il sindaco di Siena Luigi De Mossi -. Manterrò comunque ferma la data prefissata per la decisione delle due carriere (10-15 maggio n.d.r.), oggi il mondo è tutto in evoluzione, viviamo alla giornata. Non ci sono certezze, io personalmente ritengo che sia il caso di confrontarci con le contrade, il rettore del Magistrato e con il Decano e vice Decano. Se non ci sono le disposizioni di legge per poter correre il Palio allora non lo correremo. Noi vogliamo fare un Palio vero, per cui, anche ammesso che ci fosse una riapertura, se non ci fossero le condizioni gradite dal popolo noi non correremo il Palio. Sarà una decisione delle contrade, non stiamo parlando del compleanno di qualcuno, è la festa della città”.