Nuovo affiliato per Toscana Life Sciences: Kw apparecchi scientifici entra nella Fondazione

KW Apparecchi Scientifici , storica azienda italiana di Siena che produce apparecchiature per la refrigerazione e l’incubazione in ambito biomedicale, per l’industria farmaceutica e per la ricerca scientifica, ha siglato un accordo di affiliazione con Toscana Life Sciences – TLS. L’affiliazione dell’azienda toscana a TLS, nata nell’ambito della ricerca di una risposta definitiva al COVID19, apre la strada a nuove vie di collaborazione in ambito di conoscenza scientifica e partenariati strategici, test e ottimizzazione di macchine in funzione dei progetti in atto, in particolare a servizio della ricerca e dei progetti sulla gestione e stoccaggio di campioni biologici.

“L’ingresso in TLS” dichiara l’Ing. Stefano Fabiani, amministratore delegato di KW “ci permetterà di mettere a sistema le nostre conoscenze in ambito medicale con la rete di operatori già presenti all’interno della Fondazione. Daremo il nostro contributo in termini di ricerca scientifica perché la nostra azienda sia di servizio anche al territorio in cui è nata e si è sviluppata”.

KW Apparecchi Scientifici è stata fondata nell’Aprile del 1953 con il nome di Officine Meccaniche KW (Kalt-Warm) dai due fondatori che avevano deciso di trasferire progressivamente la loro conoscenza della refrigerazione e dello scambio di calore nel settore delle scienze della vita. Il primo congelatore a -80°C è stato prodotto in occasione della produzione del vaccino poliomielitico Sabin nei primi anni ’60. L’azienda conta oggi 40 dipendenti, la maggior parte dei quali tecnici laureati e diplomati specializzati, e il suo fatturato annuo globale è compreso tra 6 e 7 milioni di euro. È leader di mercato in Italia e i suoi prodotti sono distribuiti in Europa e nel mondo. Tra le ultime istallazioni si annoverano incubatori di grandi dimensioni per piastrine in un centro trasfusionale di Wuhan (Cina), dopo aver ottenuto la certificazione CFDA sia per gli stessi che per i plasma blast freezers.

“Siamo lieti di accogliere KW Apparecchi Scientifici nel bioincubatore – afferma Andrea Paolini, direttore generale di Toscana Life Sciences – un’eccellenza toscana che non fa che confermare, ancora una volta, la vocazione del nostro territorio all’innovazione nel settore delle scienze della vita e l’alto livello del nostro tessuto industriale