Nuovi Quaderni Poggibonsesi, il 10 dicembre la presentazione del nuovo volume

La Proloco giunge quest’anno alla realizzazione del volume 4 della collana Nuovi Quaderni Poggibonsesi che sarà presentato sabato 10 dicembre all’Accabì.

Il nuovo numero risponde all’architettura prevalente della collana proponendo ai lettori una scelta variegata di argomenti illustrati da un ampio repertorio fotografico. Come sempre i criteri seguiti per strutturare il testo sono la ricerca di continuità con i numeri precedenti e, fin dove possibile, la correlazione delle tematiche affrontate in quello presente. Non mancano, infatti, la rubrica letteraria accanto alla rassegna bibliografica poggibonsese e la sezione aperta a saggi di arte, poesia e narrativa opera di autori locali. Sono presenti saggi sullo sviluppo urbanistico della città e tornano gli spazi dedicati alle vicende di poggibonsesi nel mondo, alla storia della nostra cultura gastronomica e alle ‘voci’di varie associazioni cittadine attivissime anche in questa fase critica del nostro tempo. Ma finalità principale di questo volume è inaugurare un percorso teso a censire progressivamente, far conoscere e valorizzare i nostri beni culturali poco conosciuti o dispersi altrove da coniugare al ‘museo open air’ stratificato a Poggibonsi e nei suoi dintorni.

La presentazione, patrocinata dal Comune, si svolgerà alle 17 con saluti delle istituzioni e interventi degli autori.