Nuovi casi, Aou Senese: “Padiglione Covid sempre attivo”

Nuova attivazione del padiglione Covid all’interno del policlinico delle Scotte? L’ipotesi si fa sempre più spazio laddove cresce ogni giorno il numero dei contagi in tutta Italia così come a Siena e provincia: ma “l’area covid della Aou senese non è mai stato chiusa, nonostante non ci fossero pazienti ricoverati” chiarisce la direzione.

Negli ultimi giorni purtroppo si registrano casi in aumento, sebbene con manifestazioni meno violente del virus, in età più giovane e grazie anche al forte aumento di tamponi che vengono eseguiti. Asintomatici o no, è comunque alta l’attenzione su una eventuale nuova ondata di contagi così che abbiamo chiesto alla direzione se esistano i presupposti per una ripartenza dell’attività del padiglione destinato ai pazienti covid.

“L’Azienda ospedaliera universitaria Senese sta osservando con attenzione l’evoluzione della situazione – commenta la direzione – . Il padiglione Covid è sempre a disposizione nel caso si presentasse la necessità, con disponibilità h24, 7 giorni su 7. Ciò nonostante rimangono gli inviti e gli appelli alla popolazione su utilizzo costante delle mascherine, distanziamento sociale e igiene delle mani al fine di evitare nuovi picchi di contagio”.

K.V.