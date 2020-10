Nuove restrizioni e movida a Siena: in Piazza del Campo assembramenti ma molta meno gente

La stretta sulla movida nata con l’ultimo Dpcm varato dal governo Conte ha avuto qualche effetto anche a Siena ed in Piazza del Campo.

Poche, rispetto a sempre, le presenze all’interno della Conchiglia e, se davanti a qualche locale si è creato un assembramento di persone (ma occorre precisare che tutti erano con la mascherina), il resto della zona nella notte tra ieri, sabato 17, ed oggi, domenica 18 ottobre, era praticamente vuoto, come si vede dalle foto che abbiamo scattato pochi minuti dopo la mezzanotte.

Nulla di diverso, tuttavia, rispetto a un sabato qualsiasi di un inverno qualsiasi. Siena difficilmente può rappresentare un esempio degli effetti del Dpcm: per fortuna, le dimensioni della città non registrano mai i numeri che si possono trovare in altri luoghi.

Rigorosi in controlli sui locali da parte delle forze dell’ordine: a mezzanotte tutti i bar e ristoranti sono stati chiusi con regolarità secondo quanto è previsto dal decreto.

Meno rigore sulle persone e forse potrebbe invece essere questa – la multa – l’unica arma per far capire che c’è bisogno di rispettare seriamente le regole, per aiutare noi stessi e gli altri.

KV

