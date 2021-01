Nuove corse bus e 52mila euro di investimenti per i tutor: la strategia per riaprire le scuole senesi

Sette nuove corse bus e oltre 52mila euro di investimenti per i tutor. Così la Regione si prepara alla sfida del ritorno nei banchi di ragazzi delle superiori nel Senese.

Domani, lunedì 11 gennaio, gli studenti delle scuole secondarie della provincia torneranno alla didattica ‘in presenza’ al 50%, secondo le norme governative anti-Covid. Sarà un banco di prova soprattutto per i trasporti pubblici.

“Sarà messo in campo tutto il possibile a livello di risorse, di impegno, di organizzazione – ha detto l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli – Abbiamo voluto garantire sicurezza sia dentro i mezzi di trasporto, dove la responsabilità e la competenza erano nostre, che fuori, alle fermate o nelle aree vicine, dove non sarebbe stato compito della Regione. Solo la prova dei fatti potrà dimostrare se il nostro lavoro sarà stato sufficiente. Per questo abbiamo deciso di attivare un sistema di monitoraggio strettissimo, in collaborazione con Province, aziende di trasporto e Prefetture, con l’obiettivo di individuare subito le criticità, laddove si presentassero, ed intervenire subito, già dal giorno successivo, per porvi rimedio”.

Due i fronti su cui ha lavorato la Regione: il potenziamento dei servizi bus ed il progetto Ti Accompagno. Per il primo a Siena la flotta di Tiemme è stata rafforzata con 40 bus e sono state inserite, di supporto al servizio ferroviario regionale, 7 nuove corse bus di cui 5 sulla tratta Empoli-Siena – delle quali 3 al mattino e 2 per il rientro- ,2 sulla tratta Chiusi-Siena – una la mattina da Siena e l’altra al rientro da Asciano-.

Per il progetto Ti Accompagno, come aveva annunciato la Provincia a Siena News, ci saranno due sotto progetti: uno, finanziato dalla Regione con oltre 32mila euro, riguarda i comuni di Chianciano Terme, Chiusi, Colle Val d’Elsa, Montepulciano, Poggibonsi e San Gimignano, dove ci saranno operatori appositamente formati che presidieranno le fermate dei bus e aiuteranno l’utenza oltre a monitorare i flussi di salita e discesa. Per Siena “oltre al presidio alle fermate ci saranno pannelli a messaggio variabile e sono previste attività informative, anche via social”, spiega la Regione che ha finanziato il servizio 19.500 euro. Il tutta l’area senese la Regione investirà per ‘Ti accompagno’ 52.200 euro.