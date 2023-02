Nuova isola ecologica in Strada dei Cappuccini

Nuove isola ecologica in Strada dei Cappuccini e rimozione di un vecchio contenitore a Costalpino. Il Comune di Siena e 6Toscana hanno condiviso la decisione di realizzare nuovi e più adeguati spazi per la raccolta dei rifiuti.

Nella settimana fra il 13 e il 18 marzo verrà effettuata la ricollocazione in particolare in Strada dei Cappuccini 3 e, a Costalpino, la rimozione del contenitore di via Valeri. Tali cambiamenti si sono resi necessari per migliorare la raccolta differenziata, attraverso spazi più adeguati e maggiormente fruibili dai cittadini, con contenitori ad accesso controllato.

Per quanto riguarda la Strada dei Cappuccini, per lo spazio esistente è stata valutata la possibilità di ampliamento, ma la configurazione del luogo non permette di mantenere i cassonetti e non ci sono spazi alternativi. La nuova isola ecologica è stata adeguata alle normative e completata di ogni contenitore per la raccolta dei rifiuti. Con la rimozione del contenitore di vecchio tipo in via Valeri sarà invece possibile utilizzare gli spazi in via Dario Neri e presso Strada Grossetana 7. Dal 6 al 11 marzo verrà effettuata l’affissione cartellonistica di rimozione contenitori. Dal 13 al 18 marzo sarà effettuato il posizionamento della postazione di prossimità ad accesso controllato e rimozione vecchi contenitori. Contestualmente, secondo le medesime tempistiche, verrà rimosso anche il contenitore vecchio tipo posto in Via Valeri.