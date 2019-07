Nuova dicitura per il vino Nobile di Montepulciano: la parola “Toscana” aggiunta alla denominazione

Maggiore tutela e più chiarezza per il mercato dopo il via libera della Regione alla modifica del disciplinare del Vino Nobile, Rosso e Vinsanto di Montepulciano approvata nell’ultima seduta di Giunta con una delibera presentata dall’assessore all’agricoltura Marco Remaschi.

La modifica riguarda l’articolo 7 del disciplinare e si riferisce alla dicitura da utilizzare in etichetta, con il termine “Toscana” che verrà aggiunto alla denominazione: “Vino Nobile di Montepulciano. Denominazione di origine controllata e garantita. Toscana”.

“Indubbiamente la sinonimia con vini di provenienza geografica diversa rappresenta per le denominazioni di Montepulciano un motivo di criticità, in quanto contribuisce a creare confusione sui mercati a danno dei produttori di Montepulciano e dei consumatori”, ha sottolineato l’assessore Remaschi. “Già dal 2012 i Consorzi del Vino Nobile di Montepulciano e del Montepulciano d’Abruzzo, insieme alla Regione Toscana e alla Regione Abruzzo, si erano impegnati ad intraprendere iniziative che favorissero la corretta identificabilità dei due vini ed in particolare dei rispettivi territori di origine. Le modifiche proposte consentiranno di aumentare la tutela nei confronti del consumatore finale e permetteranno al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano di intensificare l’attività di promozione del territorio per una migliore e pi&ugrav e; puntuale comunicazione”.

La delibera regionale accoglie la richiesta unanime dagli aderenti al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. “Un traguardo importante per la nostra denominazione, frutto di un percorso portato avanti con tenacia dal Consorzio e condiviso con la Regione Toscana, che fin da subito ha saputo interpretare le esigenze dei produttori”, ha spiegato il presidente del Consorzio Andrea Rossi. “Questo permetterà di apportare maggiore chiarezza in tutti quei consumatori, soprattutto stranieri, che ancora oggi fanno confusione con la denominazione abruzzese».

Le modifiche del disciplinare

La dicitura “Toscana”, in aggiunta alla denominazione riguarda non solo il Vino Nobile di Montepulciano Docg, ma anche il Rosso e il Vin Santo di Montepulciano Doc. Dal punto di vista del procedimento la proposta di modifica dei tre disciplinari passa ora all’esame del Ministero. In pratica, dopo che la Regione si è espressa positivamente sulla modifica, la pratica viene inoltrata al Ministero, che la esaminerà dal punto di vista tecnico, per poi portarla all’esame del Comitato nazionale vini. Solo dopo l’adozione della modifica del disciplinare da parte del Ministero, entrerà in vigore l’obbligo di inserire, nell’etichetta delle tre denominazioni di Montepulciano, il termine “Toscana”.

L’export del Vino Nobile di Montepulciano

L’export, con una quota pari al 78%, rappresenta il maggiore mercato per il grande vino di Montepulciano. La Germania continua ad essere il primo mercato del Nobile con il 44% della quota esportazioni. Il secondo Paese di riferimento sono gli Stati Uniti che segnano ancora una crescita rispetto al precedente anno, arrivando nel 2018 a rappresentare il 22% dell’export del Vino Nobile diMontepulciano.