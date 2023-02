Nuova casa del Circolo Peppino Mereu a Monteroni d’Arbia

Il Circolo Peppino Mereu di Siena apre la nuova sede a Monteroni d’Arbia: è una nuova ripartenza proprio a quarant’anni dalla fondazione e non costituisce affatto un allentamento del rapporto con il capoluogo che rimane a poca distanza, ma nasce dalla ricerca di un maggiore rapporto con la comunità sarda grazie a un miglioramento dell’accessibilità e dei servizi che possono essere ospitati negli ampi locali della nuova sede.

Sabato 28 Gennaio 2023 c’è stata l’inaugurazione alla presenza della Dott.ssa Giulia Timitilli Assessora alle Politiche Giovanili, allo Sport, alla Pubblica Istruzione e all’Associazionismo del Comune di Monteroni; della Presidente della Filarmonica Alessia Pellegrini e dei rappresentanti di A.M.A Monteroni, del Coro Parrocchiale e della Pubblica Assistenza che tanto hanno collaborato e contribuito all’insediamento del circolo nella nuova sede e alla sua inaugurazione. Hanno accompagnato l’avvenimento i Presidenti dei Circoli Sardi di Ostia – Rosa Policarpo, Ciampino – Pierluigi Frigau, di Roma Acrase Maria Lai – Nives Cabizzosu, di Portoferraio – Aventino Schirru, di Abruzzo e Molise – Giuseppe Pisu, di Perugia – Nicoletta Menneas, di Firenze – Angelino Mereu, in rappresentanza della Federazione Nazionale F.A.S.I. il Vice Presidente F.A.S.I. Mattia Lilliu e il Coordinatore della Circoscrizione Centro Sud Elio Turis.

Dopo il taglio del nastro e una breve clip introduttiva sulle attività degli ultimi 4 anni, la Presidente Dina Meloni nel ringraziare i presenti per essere intervenuti e tutti coloro che a qualunque titolo hanno contribuito all’allestimento della sede e all’organizzazione di tutta la giornata, ha sottolineato che la scelta di trasferire la sede è stata il frutto di una importante riflessione all’interno dell’Associazione, finalizzata a meglio raggiungere e coinvolgere nelle attività sociali, quella parte di emigrazione sarda stanziata sul territorio che ha ispirato la nascita del Circolo nel lontano 1983: “Essere a Monteroni- ha sottolineato la Presidente Dina Meloni – significa essere più presenti sul territorio e a fianco di chi, nel succedersi di 3 generazioni, tanto ha fatto per la salvaguardia e il ripopolamento delle campagne, per la conservazione della biodiversità e per l’innovazione e il miglioramento dei prodotti caseari, diventati ormai eccellenza Toscana, nazionale e internazionale”.

L’Assessora Giulia Timitilli, nel suo intervento, si è detta gratificata e felice della presenza del Circolo a Monteroni d’Arbia, sottolineando quanto la comunità sarda, numericamente molto presente sul territorio, abbia contribuito in fatto di cultura, lavoro e benessere economico.

In collegamento a distanza con la Sardegna, è intervenuta l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Dott.ssa Ada Lai, portando il proprio saluto e augurio di buon lavoro e quello del Presidente RAS Christian Solinas.

Esprimendo rammarico per non aver potuto partecipare personalmente all’apertura della nuova sede, la Dott.ssa Lai ha elogiato l’impegno e l’entusiasmo profusi dai Circoli, in Italia e nel mondo, per la diffusione della cultura e delle tradizioni sarde: “I Circoli -ha affermato- rappresentano i nostri Ambasciatori fuori dalla Sardegna e mi complimento per la passione con cui vengono promulgati i valori della nostra terra soprattutto nei confronti dei nostri giovani, che dovranno sempre più scoprire e conoscere la Sardegna e valorizzarla ”.

Dopo l’Assessore Lai, è intervenuto il Vice Presidente F.A.S.I. Mattia Lilliu che, portando il saluto della Federazione e del suo Presidente, ha espresso calorosamente la sua soddisfazione per la nuova sede del Circolo Peppino Mereu e per i tanti amici che con la loro presenza hanno voluto onorarla.

In questi anni di covid, il Circolo di Siena è stato tra i maggiori promotori della piattaforma “Distanti ma uniti – Casa Sardegna on line” che ha permesso di continuare a distanza l’attività e di ritrovare e incontrare nuovi amici: infatti saluti e auguri per l’inaugurazione sono stati fatti online da Luciana Sedda, Vice Presidente Vicaria della F.A.S.I., Giovanni Piliarvu Presidente del Circolo “Isola” di Tokio, Giovanna Signorini Presidente del Circolo “Antonio Segni” de la Plata in Argentina, Claudio Moica Editore e Direttore della Testata digitale Ajò Noas, Leonardo Silvestri Consigliere del Circolo di Rosario in Argentina, Rita Danila Murgia Coordinatrice delle Donne F.A.S.I., Serafina Mascia Presidente Emerita F.A.S.I.; Ignazio Boi, infaticabile collaboratore della Dott.ssa Lai e l’attore Fabrizio Passerotti.

In concomitanza, è stata inaugurata la mostra del maestro Francesco del Casino, esposta nella prima sala della nuova sede: una scelta di opere che parlano di pellegrini, di autonomia, di Gramsci, di Giganti e di favole con uno stile ineguagliabile e unico, frutto di una ricerca attenta e puntuale da parte dell’artista.

Al termine, ai numerosi presenti che affollavano i nuovi locali è stato offerto un ricco buffet di prodotti sardi.

Successivamente ospiti e organizzatori si sono spostati nella sala del Supercinema di Monteroni per assistere allo spettacolo teatrale ideato della bravissima attrice Elisa Pistis, che ha regalato una esilarante e molto istruttiva performance dal titolo “Articoli per signore”: un excursus sulla condizione e i luoghi comuni riguardanti le donne, contenuti negli articoli di alcuni giornali, tra cui l’Unione Sarda, da fine ‘800 e fino ai giorni nostri.

La serata è proseguita nei locali della Pubblica Assistenza monteronese, che ha organizzato la cena toscana: come nella migliore tradizione, la musica e i balli tradizionali sardi, hanno allietato e concluso i festeggiamenti.

Il Circolo, a breve, produrrà un calendario con orari di apertura e date dei prossimi eventi in programma, in particolare per ricordare e festeggiare il 40 anniversario della sua fondazione.

Elio Turis