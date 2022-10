“Nuclei galattici attivi, fari nel cosmo”, conferenza all’Università di Siena

Un mese fa la collaborazione internazionale WEBT (Whole Earth Blazar Telescope) ha pubblicato un articolo con un approfondito studio del nucleo galattico attivo BL Lacertae su “Nature”, una delle riviste scientifiche di maggior prestigio a livello mondiale.

Allo studio hanno partecipato anche due telescopi senesi: quello dell’Osservatorio Astronomico dell’Università di Siena e quello dell’Osservatorio di Montarrenti gestito dall’Unione Astrofili Senesi.

Si torna adesso a parlare di argomenti legati a questa ricerca nella conferenza “Nuclei galattici attivi, fari nel cosmo”, con Claudia Raiteri e Massimo Villata dell’Osservatorio Astrofisico di Torino, fondatori e coordinatori di WEBT.

L’evento si terrà domani 12 ottobre, alle ore 18 presso la Sezione di Fisica, del dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell’ambiente (DSFTA) dell’Università di Siena, al complesso didattico San Niccolò (via Roma 56 a Siena).

Si parlerà dei nuclei galattici attivi, formidabili sorgenti cosmiche di radiazione, particelle ed onde gravitazionali; dei buchi neri supermassicci che li alimentano e dei getti extragalattici che lanciano. Si parlerà inoltre di come le osservazioni della rete di telescopi denominata Whole Earth Blazar Telescope (WEBT) ha permesso di svelare molti segreti di queste sorgenti.

La conferenza, a carattere divulgativo, è inserita tra gli eventi della Settimana Mondiale dello Spazio a Siena ed è organizzata dall’Unione Astrofili Senesi in occasione del 45° anniversario dalla fondazione dell’associazione, in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico dell’Università di Siena.

Il ciclo di incontri della Settimana Mondiale dello Spazio a Siena si chiuderà il 13 ottobre alle ore 15.30 con il professor Emilio Mariotti, del DSFTA, che interverrà sul tema “Dalle vele fotoniche ai motori al plasma”.

Il programma completo delle iniziative, tutte ad accesso libero, è consultabile sul sito di Ateneo all’indirizzo: www.unisi.it/unisilife/eventi/settimana-mondiale-dello-spazio-siena-0

Claudia Raiteri è laureata in fisica presso l’Università degli Studi di Torino e dottorata in astrofisica presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste. Lavora come astrofisica all’Osservatorio Astrofisico di Torino, che fa parte dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Si occupa di nuclei galattici attivi e dal 2000 è Executive Officer del Whole Earth Blazar Telescope (WEBT). È direttamente coinvolta anche in altri progetti osservativi, sia da terra (Rubin-LSST, MAGIC) che dallo spazio (Gaia).