Non versa le ritenute: sequestrati ad un’azienda di beni per 200 mila euro

La guardia di finanza di Siena ha provveduto al sequestro di beni immobili per un costo di 200 mila euro nei confronti di una azienda sita nella Valdichiana. La ditta operante nel settore dello stampaggio di materiali termoplastici, non aveva provveduto ad effettuare il versamento delle ritenute certificate, per l’anno d’imposta 2016, per un ammontare complessivo superiore a 192 mila euro.

Nei confronti della società, il Tribunale di Siena, riconoscendo un quadro indiziario particolarmente grave, ha disposto il sequestro preventivo fino a concorrenza del debito erariale per oltre 192 mila euro. In tale prospettiva nei giorni scorsi si è proceduto al sequestro delle disponibilità finanziarie e nr. 1 immobile della società per un valore complessivo di circa 200.000 euro.