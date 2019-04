Non risponde alla chiamate della figlia: 80enne salvata dall’intervento dei carabinieri

È accaduto stamattina a Taverne D’Arbia nel comune di Siena che una signora 45enne ha chiamato la madre che abita da sola a Taverne d’Arbia. La signora ottantenne non ha risposto al telefono tanto che la figlia si è preoccupata e ha chiamato i carabinieri non trovandosi in provincia di Siena punto i militari sono intervenuti e, dal momento che non sentivano nessuno rispondere dall’appartamento della anziana signora, hanno chiamato i vigili del fuoco e hanno aperto la porta. La donna, trovata a terra al lato del letto e incapace di rialzarsi, è stata poi accompagnata al pronto soccorso delle Scotte ma è in buone condizioni. La telefonata della figlia le ha salvato la vita