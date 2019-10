Evade dai domiciliari: arrestato giovane estorsore

Con la complicità della giovane fidanzata, adescava persone tramite un sito di incontri, ricattandole in seguito, arrivando ad estorcere quasi 15mila euro. Nel pomeriggio di ieri, il nucleo provinciale dei carabinieri di Siena, ha dato esecuzione, a Firenze, ad una misura di custodia cautelare, nei confronti di un 24enne, già agli arresti domiciliari da fine agosto, con una condanna per estorsione, in attesa di giudizio.

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri si sono recati nell’abitazione dove il giovane stava scontando la pena, per verificare se rispettasse fattivamente i domiciliari. Dopo essere arrivati fino a Firenze, zona Uffizi, si sono accorti che il 24enne non era in casa. Per lui, è scattata immediatamente la custodia cautelare.