Non rispetta gli obblighi dei domiciliari: ritorna in carcere

Agli arresti domiciliari si è allontanato da casa fuori dagli orari imposti dalle prescrizioni della magistratura di vigilanza. Dopo averlo saputo il tribunale di Siena gli ha revocato i benefici concessi e lui è tornato in carcere. Ieri a Montepulciano, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 34enne poliziano, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso nella stessa giornata dall’ufficio di sorveglianza del tribunale di Siena. Si tratta di un artigiano con precedenti denunce a carico. Il provvedimento scaturisce da diverse segnalazioni inoltrate dai carabinieri allo stesso Ufficio di Sorveglianza in relazione a comportamenti indisciplinati dell’uomo.