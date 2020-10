“Non è un’estate come le altre”, i giovani senesi raccontano il loro anno senza Palio

“In un anno già difficile, in un’estate così particolare, abbiamo voluto dare voce a circa 40 ragazze e ragazzi contradaioli e non. Tramite le interviste sono emerse le loro emozioni e le loro opinioni sulla vita di Contrada e su un’estate senza Palio”, così viene presentato il progetto congiunto di Outsiders Siena in collaborazione con la Misericordia di Siena. Outsiders, lo ricordiamo, è un progetto della Società della Salute Senese e di Cat Cooperativa Sociale il cui obiettivo è “un intervento socio-educativo di prevenzione rivolto alla fascia giovanile del territorio senese”. Tre operatori di strada incontrano i giovani della città nei loro luoghi di ritrovo.