Non ce l’ha fatta Baldo, il cane ferito a colpi di pistola

Non ce l’ha fatta il cane colpito a colpi di pistola una settimana fa a Sovicille. Baldo, questo il nome dell’animale, è scomparso oggi pomeriggio. La triste notizia è stata data dall’associazione Assta.

“Purtroppo oggi pomeriggio Baldo è deceduto per arresto cardiaco, lasciandoci addolorati e sgomenti. Lo stress, il dolore, l’infezione e le ferite hanno avuto la meglio sul suo cuore, che, se pur giovane, non ha retto”, si legge in un post sui social dell’associazione. Il cane si trovava in una clinica veterinaria in gravi condizioni.

Assta Siena era invece custode giudiziario del povero animale vittima di violenza. “Ringraziamo tutti coloro che hanno effettuato una donazione per lui. Lunedì vi faremo conoscere l’ammontare delle offerte ricevute e le spese sostenute e pagate, nonché quelle che dovremo pagare”, continuano.

Qualche giorno è stato denunciato dai carabinieri di Siena alla Procura della Repubblica un 67enne indiziato di ferimento con arma da fuoco dell’esemplare di pastore dei Pirenei. Il colpo, avevano riferito i carabinieri, sarebbe partito “per futili motivi” . Ed ancora: “L’opportuna azione investigativa ,basata sull’esame testimoniale di persone informate sui fatti, nonché da accertamenti sull’arma, che pur essendo regolarmente denunciata veniva sottoposta a giudiziale sequestro , oltre che sull’omessa denuncia di munizioni, metteva in evidenza in maniera preoccupante la crudeltà inaudita con la quale l’animale diveniva vittima predestinata dello scellerato comportamento posto in essere dall’indagato”.