“Non abbiamo visto il cartello”, due svizzeri fanno il bagno nella fonte di San Maurizio: multati

La sola calura non basta a giustificare il deprecabile gesto di cui si sono resi responsabili due giovani svizzeri ieri pomeriggio, nel centro storico di Siena Le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio nella zona del Ponte di Romana hanno individuato due ragazzi, un 24enne ed un 27enne svizzeri, che tranquillamente stavano facendo il bagno nella trecentesca Fonte di San Maurizio, nella contrada del Valdimontone e che, alle contestazioni mosse loro dagli agenti, si sono giustificati asserendo di non aver visto alcun cartello che ne vietasse il bagno! I due, naturalmente, sono stati condotti negli uffici della Questura e sanzionati per le violazioni accertate.