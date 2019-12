Arriva in edicola ‘Noi – Frammenti di Siena’, nuova idea di Luca Targetti

Dopo venti anni dalle pubblicazioni della rivista Il Giubilo, Gianluca Targetti e Extempora sono tornati nel mondo dell’editoria. Da oggi è infatti disponibile in edicola e in omaggio il numero zero di “Noi – Frammenti di Siena”.

Nel 2020 saranno 4 i numeri che verranno pubblicati,il primo sarà a primavera, poi uno “Speciale Palio di Luglio”, uno “Speciale Palio d’Agosto” , l’ultimo uscirà nel mese di Dicembre. “Siamo ben consapevoli che in Italia si legge poco – commenta Targetti-. La nostra è una scommessa. A Siena giornali di questo taglio sono stati dedicati al Palio o alla vita di contrada. Noi abbiamo cercato anche quelle notizie che vengono date dai quotidiani, sempre con l’obiettivo di fare aprire la mente ai nostri lettori”.

Tanti sono i protagonisti del numero zero di Noi-Frammenti di Siena. Il primo è Giovanni Atzeni, detto Titta, fantino vittorioso dei due palii del 2019, spazio poi alla politica con l’intervista al sindaco Luigi de Mossi, allo sport con le celebrazioni dei 115 anni della Robur Siena, all’arte e alla musica con gli articoli dedicato a Sara Cafarelli e ai Deschema.