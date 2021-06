Nido le Biciancole affidato ad una cooperativa con un ribasso del 7%. Cgil: “Preoccupati per le conseguenze”

Un’offerta con un ribasso del 7% per avere in gestione un asilo nido. Le Biciancole sarebbe stata data in affidamento provvisorio alla cooperativa Raggio di Sole. Sulla vicenda occorre fare un passo indietro: qualche mese fa la giunta comunale aveva preso la decisione finale di passare alla gestione pubblica indiretta appaltando per tre anni scolastici (2021/22; 2022/23; 2023/24) i servizi educativi ed ausiliari dell’asilo nido. Per la struttura, che ospita al momento 32 bambini che hanno da 12 mesi a 3 anni di età, è stato indetto un bando a cui avrebbero partecipato due cooperative. Una di queste sarebbe, appunto, la Raggio di Sole che ha la sede legale ad Afragola e quella amministrativa a Casoria, due comuni in provincia di Napoli. “Oggi gestiamo circa 40 asili per bambini da 0 a 36 mesi, in Campania, Calabria, Puglia, Abruzzo, Basilicata e Lazio, offrendo anche attività di supporto scolastico, laboratori pomeridiani, centri estivi e servizi di ludoteca”, così la cooperativa si presenta nel proprio sito. Il ribasso del 7% non è passato in sordina e sta preoccupando la Cgil di Siena. “Siamo stupiti – esordisce Maria Luis Ghidoli, Fp Cgil Siena -. Non ho molte informazioni su questa cooperativa ma leggere questa percentuale fa pensare che ci sia l’intenzione di voler risparmiare”. Ancora Ghidoli: “Non vorrei che questo ribasso porti ad avere effetti anche sul personale, sulle condizioni di lavoro e sulla formazione delle educatrici – continua -. Ribadisco che avrei preferito che l’asilo fosse totalmente pubblico. Per ora il nostro sindacato vigilerà affinché ogni lavoratore abbia delle condizione giuste che sono quelle previste dal loro contratto”, conclude.