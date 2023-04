Nido d’infanzia L’Aquilone, ecco il bando. Dal 10 aprile via alle domande di iscrizione

A partire dal 10 aprile si apriranno le iscrizioni al nido d’infanzia L’Aquilone per l’anno educativo 2023-2024. E’ quanto previsto da una delibera di Giunta con il bando di partecipazione con relativa procedura di ammissione al servizio.

Le iscrizioni, che scadranno il 15 maggio, sono consentite con priorità ai bambini residenti nel comune di Colle di Val d’Elsa e di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.

La domanda potrà essere presentata on-line tramite la piattaforma Simeal. Nei giorni giovedì 20 aprile 2022 e giovedì 4 maggio 2023; dalle ore 17:00 alle ore 19:00 sono previsti gli open day in presenza con le educatrici del nido. Durante l’incontro verrà presentato il progetto educativo e pedagogico e verranno fornite tutte le informazioni necessarie alla famiglia. Per prenotarsi è necessario inviare una mail a [email protected] indicando il giorno prescelto ed i dati per poter essere eventualmente ricontattati.

Coloro che intendono richiedere l’assegnazione delle quote agevolate di pagamento dovranno inserire durante la procedura on line l’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità e relativa al proprio nucleo familiare. Per accedere al sistema è necessario essere in possesso di identità digitale (Spid) o carta d’identità elettronica (Cns).

Info su www.comune.collevaldelsa.it