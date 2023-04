‘Nidi gratis’, Benini: “Tutti gli asili del Comune aderiscono al bando regionale. Domande da fine maggio”

Tutti gli asili nido sia privati che pubblici del comune di Siena aderiranno al bando regionale ‘Nidi gratis’. E a renderlo noto è l’assessore all’istruzione Paolo Benini.

“Da domani provvederemo all’inserimento nelle strutture nelle pagine di Regione Toscana – ha aggiunto Benini -. Le famiglie potranno accedere a quanto è previsto dall’avviso da fine maggio, in corrispondenza della fine delle domande ai nidi comunali”.

Siena, ha proseguito Benini, “ha seguito passo passo tutte le procedure regionali. E per questo ringrazio gli uffici di palazzo pubblico per il lavoro che hanno svolto”.

‘Nidi gratis’ è un progetto che, grazie a un contributo Fse, prevede la gratuità dei nidi di infanzia per una vasta platea di beneficiari. Diventerà operativo per il prossimo anno educativo 2023-24. In sostanza garantisce alle famiglie con bambine e bambini nella fascia 0-3 anni, ed un Isee fino a 35 mila euro, l’annullamento della quota per la frequenza al nido.

Il contributo della Regione andrà ad integrare il bonus nidi erogato da Inps. Dato che questo viene concesso a rimborso, cioè dopo che la famiglia ha anticipato la quota, la Regione ha deciso di integrare direttamente la quota che eccede il rimborso Inps (272,72 euro per Isee fino a 25 mila euro e 227,27 per Isee fino a 35 mila), praticando così una sorta di “sconto” fino a concorrere all’intero ammontare di una retta mensile massima di 800 euro. Ciascuna famiglia potrà beneficiare dello sconto regionale fino ad un massimo di 5800 euro per 11 mesi (settembre 2023-luglio2024).

Benini è anche intervenuto sulle polemica dei nidi Ape Giramondo e Albero dei sogni che sono stati oggetto di adeguamento sismico e riqualificazione degli ambienti interni. “Dal comitato Siamo le scuole comunali evidenziano come 24 bambini al momento non hanno una sede per il prossimo anno scolastico”, hanno detto oggi dallo staff di Anna Ferretti. La candidata poi ha attaccato sottolineando come sia intollerabile “pensare che siano i bambini e le famiglie a subire i disagi per le ristrutturazioni delle scuole”.

“Per fine mese ci sarà un’informativa relativa all’Ape”, la risposta di Benini che ha bollato come “triste” una campagna elettorale “fatta sui bambini”

