Nicoletta Fabio incontra i cittadini: “Coinvolgiamo la comunità scolastica nella vita sociale di Siena”

“Questa mattina ad un incontro con diversi simpatizzanti ed elettori ho avuto modo di illustrare alcuni obiettivi della nostra coalizione sul tema della scuola, tesi ad un più costante e costruttivo rapporto fra l’Amministrazione comunale e le istituzioni scolastiche e ad un maggiore coinvolgimento della comunità scolastica all’interno della vita sociale della città di Siena”. Lo dichiara in una nota Nicoletta Fabio candidata sindaco del centro destra e delle liste civiche.

“La scuola, il rapporto con gli studenti e le loro famiglie, la formazione e l’orientamento dei giovani, rappresentano un mondo a cui ho dedicato gran parte della mia vita ed una realtà complessa che mi sta a cuore come futuro sindaco – prosegue -. Dopo il sisma di qualche mese fa, ho raccolto fin dai primi giorni di campagna elettorale la preoccupazione di alcuni genitori circa l’esigenza di un ulteriore intervento generale di verifica della sicurezza strutturale di tutti i plessi scolastici e di un loro ammodernamento nelle parti che evidenziano delle carenze, utilizzando anche, per quanto ancora disponibili, i fondi del Pnrr. Nel corso del prossimo mandato amministrativo, in collaborazione con le istituzioni scolastiche occorrerà attenzionare maggiormente rispetto al passato le situazioni di sovrappopolamento in alcuni istituti che presentino tali problematiche, con la ricerca di strutture idonee a risolvere le criticità ed una costante interlocuzione con gli enti preposti per quanto riguarda le scuole superiori di secondo grado”.

“Quanto agli aspetti sociali della scuola, verrà posta particolare attenzione all’inclusività tramite il servizio degli assistenti sociali e tramite soluzioni dirette ed indirette di assistenza agli alunni che presentano disabilità o difficoltà scolastiche, dovute anche a particolari situazioni di natura familiare o di integrazione sociale – continua -. Nel fare ciò l’Amministrazione comunale dovrà cercare, insieme al corpo insegnante, una integrazione dei soggetti più deboli con il resto del corpo scolastico e favorire la loro assiduità nella partecipazione e presenza continuativa nella scuola di appartenenza, anche ponendo a loro disposizione servizi di trasporto ed ausilio familiare. È nostra ferma volontà creare un intenso legame tra gli alunni, la comunità scolastica e la nostra società, caratterizzata da una forte partecipazione della vita dei cittadini, giovani e meno giovani, alle sue tradizioni e alla sua storia civile. In tal senso riteniamo che si debbano agevolare presenze scolastiche e approfondimenti di operatori, di docenti e degli organi di rappresentanza delle Contrade per illustrare e coinvolgere gli studenti nel contesto sociale, storico e tradizionale di Siena”.

“Durante il periodo scolastico occorre agevolare, in ogni modo, mettendo anche a disposizione scuolabus o altri servizi di trasporto, delle visite gratuite per gli alunni all’interno delle più importanti strutture storiche della città, quali il Palazzo Comunale, il Santa Maria della Scala, il Rettorato dell’Università, la Biblioteca degli Intronati, ma anche promuovere la conoscenza di realtà culturali e museali meno note agli stessi cittadini – si legge ancora -. Un’altra azione che andrà supportata da parte dell’Amministrazione deve essere quella dell’orientamento universitario mettendo al centro le Istituzioni universitarie senesi e il favorire per le materie tecniche, bancarie e scientifiche un servizio di “matching” da parte delle scuole con gli istituti bancari e con gli istituti farmaceutici e biologici che hanno

sede nel territorio. Analoga azione potrà essere svolta in favore degli studenti di specifiche materie che hanno risvolti occupazionali di tipo industriale, con contatti con le maggiori aziende che si occupano di detti settori produttivi, sia nel territorio comunale sia in quello provinciale”.

“Porremo attenzione particolare – come ho ricordato già in diversi incontri di campagna elettorale – al servizio di mensa scolastica per tutti i plessi senesi. Abbiamo ricevuto molte lamentele riguardo alla qualità dei cibi e dei pasti che vengono serviti attualmente, sarà necessario intervenire su più fronti per ottenere un miglioramento: cercare un maggiore approvvigionamento di materia prima sul territorio, ammodernare i luoghi di preparazione del cibo. Rivedrò i termini dell’affidamento del servizio mensa in modo che sia in grado di garantire una maggiore qualità e l’inserimento consistente di prodotti a “km zero”. Ritengo poi fondamentale, soprattutto su questo ambito così delicato, una grande e necessaria attitudine all’ascolto da parte dell’Amministrazione comunale rispetto alle famiglie e alle loro esigenze particolari – aggiunge Fabio -. Riguardo alle scuole materne ci proponiamo – così come fatto in questi anni – di poter affrontare tutti gli stessi controlli e servizi già indicati per le scuole ordinarie, cercando in ogni caso di agevolare le famiglie per la partecipazione dei loro figli a dette scuole, dando particolare rilievo alle situazioni di difficoltà economica delle famiglie meno abbienti”.

“È poi in previsione riuscire ad avere anche in questi ambiti un personale stabile evitando continui cambiamenti di personale assunto solo a tempo determinato, cercando ovviamente di stabilizzare il maggior numero di insegnanti ed educatori possibile. Una cura particolare sarà riservata agli asili nido con una programmazione più attenta ed efficace, indispensabile a garantire una migliore offerta dei servizi educativi fin dalla prima infanzia. Sono certa – ha concluso Nicoletta Fabio – che riusciremo con grande spirito di condivisione, capacità di ascolto delle famiglie, dei docenti, degli studenti e delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a mettere la scuola e la formazione dei ragazzi al centro della società senese”.