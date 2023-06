‘Nessuno è un’isola’: domenica musica e arte protagoniste nella festa per tutta la cittadinanza

La prossima domenica Isola d’Arbia si animerà con una festa che sarà aperta a tutta la cittadinanza. Musica e arte saranno protagoniste nel quartiere grazie al progetto “Nessuno è un’isola” che è promosso dall’associazione Badabam, dal circolo Acli Liberarte e da Motus. A sostenere l’iniziativa è Fondazione Monte dei Paschi con Reset. “Nessuno è un’isola” si pone l’obiettivo della riattivazione sociale di Isola d’Arbia e si è mosso nel tempo coinvolgendo la comunità dell’area anche con la collaborazione di alcuni partner come Misericordia, Impresa Sociale, Alioth e il centro di quartiere Isola d’Arbia. Tre le fasi del percorso “Nessuno è un’isola”: ascolto, empowerment e co-progettazione. Per suscitare interesse tra i cittadini sono stati organizzati laboratori di musica, teatro, circo oltre che ginnastica dolce e movimento così come sono stati organizzate performance di danza Diverse le iniziative in programma questa domenica. E prima della kermesse serale saranno organizzate nel pomeriggio attività come le “Fiabe di recupero”, un gioco dove i bambini potranno inventare storie fantastiche su Isola d’Arbia. Cibo e bevande infine saranno offerti gratuitamente e preparate dalla Misericordia.