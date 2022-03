Nei dieci anni dalla scomparsa di Omar Calabrese l’Università lo ricorda con un convegno

La figura e il variegato lavoro del semiologo Omar Calabrese saranno ricordati con un convegno a Siena a dieci anni dalla sua scomparsa. L’evento dal titolo “Intorno a Omar. Studi, ricerche, dibattiti a partire da Omar Calabrese in occasione del decennale della scomparsa” si terrà presso il palazzo del Rettorato dell’Università di Siena, dal 31 marzo al 2 aprile prossimi.

I titoli di alcuni dei suoi testi più celebri danno il nome alle sezioni che scandiscono il ricco programma di eventi, con l’intento di indicare non tanto specifici contenuti, quanto i suoi molti interessi e i percorsi della sua ricerca. Serio Ludere, Neobarocco, La macchina della pittura, Mille di questi anni, segnano altrettanti momenti di dialogo e confronto fra colleghi, allievi, studiosi che hanno scelto di tracciare insieme una geografia intellettuale delle sue ricerche e di riflettere sulla loro attualità.

Dal 1992 Calabrese è stato professore all’Università di Siena dove ha insegnato Semiotica delle arti e Teorie della comunicazione di massa. Nell’ateneo senese è tra i fondatori della Scuola superiore di Studi umanistici presso la quale ha diretto, dal 2006 al 2010, un innovativo programma dottorale in “Studi sulla rappresentazione visiva. Storia, teoria e produzione delle arti e delle immagini”. Sono anche anni di impegno politico, culturale e istituzionale per Calabrese, che era già stato consigliere comunale a Bologna: è infatti assessore alla cultura del Comune di Siena dal 1993 al 1997, consigliere della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’editoria e la comunicazione e, dal 1997 al 2001, rettore del Santa Maria della Scala. Vastissima la sua produzione in campo editoriale.

L’evento è organizzato da Cross, il Centro di ricerca interateneo di semiotica e scienze dell’immagine intitolato proprio al nome di Omar Calabrese, in collaborazione con l’Associazione italiana studi semiotici (Aiss) e con il dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università di Siena. Gli incontri si terranno presso l’Aula magna Storica del Rettorato, in via Banchi di Sotto 55 a Siena.

Oltre che in presenza, sarà possibile seguire il convegno anche online: unisi.webex.com/meet/tarcisio.lancioni