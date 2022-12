Natale, ultima corsa per i regali: tra le idee nuove e originali i quaderni delle Contrade

I grandi classici ma anche le letture più scanzonate, gli scacchi, il gioco del Palio e la grande novità di quest’anno: i quaderni delle Contrade. Sono tante e per tutte le tasche le idee regalo di questo 2022. In centro città si trovano oggetti che variano molto per fascia di prezzo. Da 1,50 euro per la penna di Contrada ai 100 euro per una raffinata pista dei barberi. Ecco qualche proposta a pochi giorni dal Natale.

“Abbiamo libri di ogni genere, dalla narrativa alla saggistica fino alla manualistica, i libri illustrati, di cucina, di moda, quelli pop up con le immagini in rilievo ma anche libri sulla storia della città – ha detto Roberta Bonci, titolare della Libreria Senese -. Ne abbiamo di ogni genere, ecco perché i prezzi oscillano dai 5 ai 10 fino ai 100 euro. Ci sono poi libri regalo per bambini, dai cartonati ai morbidi, di stoffa, fino quelli da colorare”. Le ideee però si moltiplicano: “Vendiamo molto anche i giochi, come quello del Palio e il quiz sulla città”. I più venduti? “I romanzi del momento e poi ovviamente i grandi classici. La poesia è un altro genere che piace molto dai 20 ai 30 anni. Abbiamo anche una fascia di narrativa legata alle serie Netflix per giovani adulti. Insomma c’è di tutto”.

Nelle edicole e nelle tabaccherie la grande novità sono i quaderni con i colori delle 17 contrade, nati da un’idea di Carlo Covati che ne ha curato la parte editoriale e da Gabriella Carpentiero che si è occupata della grafica. “Un bell’oggetto che i bambini possono portare a scuola – ha detto Simona Cherubini, titolare della tabaccheria edicola Porta All’Arco -. Abbiamo anche le piste dei barberi o le bandierine, i tamburi, le penne con i colori delle contrade. Oggetti per tutte le tasche”. Ci sono poi idee regalo più particolari: “Una pipa, sigari di ogni tipo o un gin di Siena fatto da amici o gli amari sempre in voga sotto le feste – propone Luca Giuggioli, titolare della tabaccheria il Chiasso Largo -. Le scacchiere poi vanno sempre di moda”. Anche per le ceramiche c’è una vasta scelta: “Dal piccolo al grande oggetto, i barberi di ogni dimensione, la mattonella, la scatolina, lo scudetto, tutto di Contrada. I prezzi? oscillano dai 5 ai 20 euro. Quest’anno – ha detto Fabio Neri, titolare Ceramiche Artistiche Santa Caterina – si fanno più pensierini che regali ma, in fondo, è quello che conta”.

https://studio.youtube.com/video/UNcRxF8x6kk/edit