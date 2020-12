‘Natale sicuro’ : sequestrati 52mila giocattoli in due negozi, maxi-multe per i titolari

La Guardia di Finanza ha sequestrato, in due negozi -uno si trova a Siena, l’altro in Val d’Arbia-, 52 mila giocattoli destinati ai minori di 14 anni, oltre ad articoli decorativi e materiale elettrico natalizio, commercializzati sul territorio nazionale privi della regolare marcatura CE o dei contenuti minimi delle informazioni circa le caratteristiche merceologiche dei prodotti, i materiali utilizzati e l’eventuale presenza di sostanze che possono arrecare danno alla salute. Oltre al sequestro dei prodotti, le fiamme gialle senesi hanno denunciato alla locale Camera del Commercio i due soggetti, titolari dei due esercizi commerciali, ai quali sono state irrogate multe per un importo complessivo di oltre 4.800 euro.