Il Natale arriva alle Scotte: tante iniziative all’insegna della solidarietà

Sarà un Natale all’insegna della solidarietà e della vicinanza al malato quello in arrivo all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, con un programma ricco di eventi, molti dei quali dedicati ai bambini che trascorreranno le festività natalizie in ospedale. «Con queste iniziative – spiega Valtere Giovannini, direttore generale – vogliamo essere vicini a tutti i nostri pazienti, portando un po’ di calore e affetto, grazie anche alle associazioni di volontariato che collaborano con l’ospedale e a tutte le istituzioni, associazioni cittadine e aziende che con la loro sensibilità e attenzione ci aiutano a fare delle Scotte una grande famiglia».

Si inizia il 4 dicembre, alle 11, con la consegna dei doni da parte del supermercato Pam per i piccoli pazienti del Dipartimento della Donna e dei Bambini (piano 4S, lotto 4). Il 9 dicembre, alle 11, sempre al piano 4s del lotto 4, consegna dei doni ai bambini ricoverati in Pediatria da parte della società di pallamano Ego Handball Siena. Segue alle ore 16, la festa di Natale dell’AVO – Associazione Volontari Ospedalieri per i piccoli pazienti delle Scotte, con un rinfresco e consegna di regali realizzati per l’occasione dagli alunni dell’Istituto Scolastico Federigo Tozzi di Siena.

L’11 dicembre, alle12, tradizionale festa di Natale del Dipartimento della Donna e dei Bambini con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato (sempre lotto 4, piano 4S). Lunedì 16 dicembre tradizionale scambio degli auguri tra la direzione aziendale e i professionisti dell’ospedale (ore 12, lotto didattico, aula 1). Segue, alle 16, la festa dei bimbi nati a Siena nel 2019, a cui sono invitate tutte le famiglie che hanno partorito alle Scotte nel corso dell’anno (lotto 4, piano 3S).

Il 17 dicembre, alle 11, consegna di doni e panettoni ai piccoli pazienti da parte di Social Erasmus per l’associazione studentesca no profit ESN Siena GES. Segue, alle 16, al piano 1S del lotto 1, la Santa Messa per pazienti e professionisti, officiata da monsignor Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino. Il 21 dicembre, dalle 15 alle 17, consegna di piccoli doni per i pazienti ricoverati in tutto l’ospedale da parte dei volontari dell’AVO in collaborazione con la Cappellania ospedaliera, l’ACOS-Associazione Cattolica Operatori Sanitari e l’AMCI-Associazione Medici Cattolici Italiani.

Gli eventi dedicati alle festività proseguiranno anche nell’anno nuovo: il 7 gennaio 2020, alle ore 11.30, consegna della calza della Befana per i piccoli pazienti del Dipartimento della Donna e dei Bambini da parte dell’associazione di ciclisti Tuscany Go. Gran finale degli appuntamenti l’8 gennaio (ore 11) con l’arrivo della Befana della Guardia di Finanza nel Dipartimento della Donna e dei Bambini: presenti anche le unità cinofile che porteranno gioia e allegria a tutti i piccoli pazienti delle Scotte.